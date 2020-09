Football

Barcelone - Le message de Messi avant la reprise : face au but, c'est toujours aussi chirurgical !

Ce n'est sans doute pas grand-chose à l'échelle d'un sextuple Ballon d'Or. Un simple but lors d'une opposition à l'entraînement de @FCBarcelona, c'est simple comme bonjour quand on s'appelle Lionel #Messi. Mais tout de même. Après avoir été sevrés de football pendant plus de deux mois, ne boudons pas notre plaisir de revoir l'Argentin marquer. En attendant la reprise, officielle, de la Liga, voici

00:00:17, 0 vue, 30/05/2020 à 21:36