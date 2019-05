Le Gazelec Ajaccio, 18e de Ligue 2, a fait un pas vers le maintien en allant l'emporter à l'expérience et avec réalisme mardi 2-1 au Mans, 3e de National, en barrage aller. Le match retour se disputera dimanche en Corse (18h). C'est une petite leçon de réalisme et d'expérience que le 18e de L2 a donné aux Sangs et Ors, montés de National 3 en National 2, puis de National 2 en National ces deux dernières saisons et pourtant soutenu par un MMArena qui avait exceptionnellement fait le plein (22.000 spectateurs environ).

Remonté de DH, où ils avaient été relégués pour des raisons financières en 2013, les Manceaux ont semblé pécher par excès de nervosité ou de précipitation, par exemple lorsque Rémy Boissier a refusé une excellente position de frappe ouverte pour essayer de servir Vincent Créhin, mais trop profondément (3e). Ce dernier, meilleur réalisateur du Mans FC avec 11 buts cette saison, regrettera sans doute longtemps de ne pas avoir trouvé le cadre seul aux six mètres quelques secondes plus tard, ce qui aurait pu changer le cours du match.

Retour compliqué pour Le Mans

Malheureusement pour eux, les Sarthois se sont fait punir deux fois, pour ne pas avoir serré davantage Julian Palmieri dont le centre a trouvé la tête de Jérémy Blayac (0-1, 14e) et pour une petite faute de main du gardien Nicolas Kocik, exploitée par Wesley Jobello (0-2, 47e). Un but de Boissier, après une sortie hasardeuse de David Oberhauser (1-2, 53e) et une fin de match débridée peuvent toutefois laisser quelques espoirs aux Sarthois.

Mais le déplacement dans cinq jours au Stade Ange-Casanova sera tout de même compliqué face à un Gazelec qui a repris du poil de la bête après la fin de saison cauchemardesque - 2 points sur les 7 derniers matches - qui l'avait fait chuter à la toute dernière journée dans sa position de barragiste.