Alors qu'il bénéficie d'un très faible temps de jeu avec le Real Madrid cette saison (5 matches toutes compétitions confondues pour 1 but marqué en Liga), Gareth Bale a montré qu'il savait briller dans les matches qui comptent. Ce jeudi soir, le Gallois a marqué un coup-franc magnifique, légèrement excentré sur le côté droit, à plus de 20 mètres du but de l'Autrichien Heinz Lindner.

Le joueur de 32 ans, en fin de bail à l'issue de la saison avec le Real Madrid, lance son pays de la meilleure des façons pour cette demi-finale des barrages du Mondial 2022. Gareth Bale, qui n'avait plus marqué en sélection depuis son triplé en Biélorussie (3-2) le 5 septembre dernier, vient d'inscrire sa 37e réalisation avec le Pays de Galles.

