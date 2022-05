Décidément, ce n'était pas un week-end pour soigner l'image des supporters. 24 heures à peine après les incidents qui ont largement perturbé la finale de Ligue des champions au Stade de France, une autre enceinte mythique de l'Hexagone a été le théâtre d'images désolantes, voire effrayantes. Ce dimanche soir, à Saint-Etienne, de nombreux supporters ont envahi la pelouse juste après la séance de tirs aux buts qui a permis à Auxerre d'entériner sa promotion et la relégation de l'ASSE.

Difficile, pour l'heure, de dresser un premier bilan de cet envahissement de terrain. Une certitude, tout de même : les forces de l'ordre présentes dans le stade sont intervenues rapidement pour dissiper les supporters, en faisant usage de gaz lacrymogènes, et permettre aux deux équipes de rejoindre les vestiaires. Plusieurs fumigènes ont été lancées à tirs tendus en direction du couloir, des bancs de touche et de la tribune.

Certaines images diffusées par Prime Video ont montré que plusieurs joueurs, membres de l'encadrement des deux clubs et stadiers toussaient sous l'effet des lacrymogènes, tout comme les commentateurs. Ces nouvelles scènes ne devraient pas arranger la situation de l'AS Saint-Etienne, déjà plusieurs fois sanctionnée cette saison par la commission de discipline de la LFP en raison du comportement de ses supporters.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce barrage retour s'estjoué devant une tribune fermée : des jets de fumigènes survenus lors du match ASSE-Monaco, fin avril, avaient conduit la commission de discipline à sévir. Un huis clos total avait même été prononcé pour le dernier match disputé par les Verts à domicile, face à Reims, lors de la 37e journée.

Ces images de violence ne devraient pas arranger la situation du club et motiver les potentiels repreneurs. Quelques minutes après la fin de ce barrage, la direction stéphanoise a d'ailleurs diffusé un communiqué pour annoncer "une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre" dans les prochains jours. C'était un dimanche noir pour l'histoire de l'un des plus grands clubs de France.

