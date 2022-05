La fête n'a pas vraiment eu le temps de s'éterniser, du moins sur le terrain. Après avoir inscrit le tir au but de la montée, dimanche soir, sur la pelouse de Saint-Etienne (1-1, 4-5 t.a.b), l'AJ Auxerre a été contrainte de regagner les vestaires. Et rapidement. En colère, les supporters des Verts sont en effet parvenus à envahir la pelouse juste après la fin de la rencontre, n'hésitant pas à lancer des fumigènes en direction du banc de leur équipe . De quoi provoquer le chaos.

"Ces incidents sont très tristes, a déploré Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'AJA, après la rencontre. Après le match, j'ai flippé. J'ai pris je ne sais pas combien de bombes lacrymogènes, comme mes joueurs. Je ne faisais que pleurer. On est tous rentrés rapidement, on avait peur qu'il en manque un ou deux dans le vestiaire donc on a compté tout le monde. Quelque part, j’ai envie de te dire que ça n’existe que chez nous. Parce qu’il y a des pays qui ont complètement éteint tout ça. Il y a des pays où ça a été dramatique, comme l’Angleterre mais après. C’est vrai que depuis plusieurs mois, plusieurs années, il y a des violences dans nos stades, sans qu’on puisse les réfréner, les boucler. C’est un peu triste, j’ai envie de dire."

C'est une grande délivrance

Malgré ce final quelque peu mouvementé, le technicien auxerrois a parlé d'une performance "exceptionnelle" des siens. "C'est une grande délivrance. Même une demi-heure après le match, on reste très tendu mais la joie est là. Il faut remercier les joueurs. Cela fait un très grand plaisir. Gagner les barrages avec retour chez le club de Ligue 1, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce sont les douze mois de travail qui nous ont permis de tenir le choc et d'arriver à ce résultat", a-t-il confié, lui qui est en fin de contrat.

"On va voir. Comme on est en Ligue 1, Guy Roux va reprendre l'équipe", a plaisanté Furlan, heureux de voir les personnes "lui dire merci" et "'l'embrasser". Il méritait au moins ça.

