Bassogog, 2e cas positif au Covid-19 de la Ligue chinoise

Le Camerounais Christian Bassogog, star de la CAN-2017 partie jouer pour le Henan Jianye, est devenu vendredi le deuxième cas confirmé positif au Covid-19 du championnat chinois, après le Belge Marouane Fellaini au printemps.

L'attaquant âgé de 24 ans est asymptomatique mais reste hospitalisé à Canton (sud), ont indiqué les autorités sanitaires de la ville. Bassogog étant en quarantaine depuis son retour en Chine mi-juillet en provenance du Cameroun, cette situation ne remet pas en question la bonne tenue de la Super league chinoise (CSL), qui a débuté le 25 juillet avec un protocole sanitaire drastique et cinq mois de retard en raison de la pandémie de coronavirus. A son retour, Bassogog avait d'abord été testé négatif, ont expliqué les autorités sanitaires. Mais il a été testé à deux autres reprises, avec à chaque fois un résultat positif.

"Plus la situation est difficile, plus on va loin! Allez Bassogog! On t'attend", a écrit en soutien son club sur Weibo, l'équivalent de Twitter en Chine, après la défaite 4-3 face au Jiangsu Suning pour leur premier match de la saison. L'ancien milieu de Manchester United Marouane Fellaini était jusque-là le seul cas confirmé de la CSL. Il avait passé trois semaines dans un hôpital chinois avant d'en sortir à la mi-avril. Le joueur de 32 ans a montré qu'il avait parfaitement récupéré en réalisant un triplé de la tête en l'espace de sept minutes pour offrir une reprise victorieuse à son équipe de Shandong Luneng dimanche.

Coupe de la Ligue Bernat et Dagba n'ont pas été convoqués pour la finale IL Y A UNE HEURE

Liga La vie en blanc et rose : Le Real Madrid dévoile ses nouveaux maillots IL Y A UNE HEURE