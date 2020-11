Elles seront, avec le Portugal, les deux grands favoris de l'Euro. La France, championne du monde en titre, et la Belgique, demi-finaliste malheureuse, ont sans doute le plus grand réservoir de talents d'Europe. Elles ont aussi, et surtout, un contentieux à régler. Enfin surtout les Belges qui n'ont visiblement pas digéré leur sortie de route à Saint-Pétersbourg (1-0) face à des Bleus organisés et consciencieux. Plus de deux ans après cette demi-finale qui a fini par basculer côté tricolore, la bande à Eden Hazard rumine toujours ce qu'elle considère comme une injustice. A intervalles réguliers, les Belges remuent leurs regrets.