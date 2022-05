Libéré sous contrôle judiciaire en janvier dernier, Benjamin Mendy, accusé de sept viols et d'une agression sexuelle, voit approcher son procès, prévu à partir du 25 juillet. Avant cela, une audience préliminaire s'est tenue ce mardi au tribunal de Chester, indique L'Equipe . Le champion du monde, qui n'était pas obligé de se rendre sur place, était absent. En revanche, le joueur de Manchester City ne devra pas manquer le prochain rendez-vous judiciaire à Chester prévu en début de semaine prochaine.

L'ancien Monégasque a passé près de cinq mois en détention en fin d'année 2021. Début janvier,révélait que Benjamin Mendy avait été transféré, pendant la période de Noël, dans la prison de Strangeways à Manchester, qui est considérée comme l'une des plus dures et sécurisées d'Angleterre où résident les meurtriers les plus médiatisés du pays. Depuis le début de l'année, le Français est assigné à résidence avec interdiction d'entrer en contact avec les plaignantes.