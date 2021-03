Si même Zinédine Zidane s'y met... Interrogé sur le fait que Karim Benzema ait une nouvelle fois été écarté de la liste de Didier Deschamps pour la trève internationale de mars avec l'équipe de France, l'entraîneur du Real Madrid n'a pas hésité à faire part de son étonnement : "Moi, je ne le comprends, pas. Toi tu ne le comprends pas (au journaliste). Beaucoup ne comprennent pas... Mais en tant qu'entraîneur du Real Madrid, tant mieux s'il reste avec nous".

Il faut dire que l'avant-centre de la Maison Blanche a sorti une nouvelle performance de haute-volée ce samedi face au Celta Vigo, inscrivant un doublé et donnant une passe décisive pour permettre à son équipe de s'imposer 3-1 et porter son total à 17 buts en championnat. "Ce qu'il a fait aujourd'hui, encore une fois, c'est spectaculaire. Je me réjouis, c'est un bosseur, il en veut toujours plus", a surenchéri Zinédine Zidane. Avec cette version instoppable de Benzema, le Real (2e, 60 points) n'a plus perdu depuis le 30 janvier, et a depuis enchaîné 8 victoires et 2 nuls toutes compétitions confondues.

