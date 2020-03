Benzema : "On n'a pas retenu le moment où j'ai parlé de ce qu'apportait Giroud aux Bleus"

Karim Benzema a clarifié ses propos. Ce lundi, l'attaquant du Real Madrid en a remis une couche sur les réseaux sociaux, au lendemain d'un live Instagram qui avait fait grand bruit, où il avait fait une comparaison osée au moment d'évoquer Olivier Giroud.

"Je voulais juste revenir sur le live d'hier. A chaque fois, le lendemain, il y a toujours des petits trucs, a-t-il confié dans un message vidéo. Je voudrais y revenir. J'ai dit la vérité, tout simplement, mais on n'a pas retenu le moment où j'ai parlé de ce qu'il apportait en équipe de France."

" R9, c'est la F1 et moi, je suis le karting "

Le buteur madrilène avait effectivement précisé que le profil de Giroud servait l'équipe de France, même si le jeu produit n'était pas "spectaculaire". Juste avant, il avait répondu de manière très imagée à une question lui demandant si, "footballistiquement", l'attaquant de Chelsea lui était supérieur : "On ne confond pas la F1 avec le karting", avait-il lâché.

"On a juste retenu celui où j'ai dit que j'étais la F1, et lui le karting. C'est ce que je pense, et c'est la vérité, c'est comme ça, a-t-il renchéri ce lundi. Si tu me compares avec Ronaldo, c'est pareil. R9 c'est la F1, et moi je suis le karting."