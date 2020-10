Sans filtre, Sarah Bouhaddi. Invité de l'émission OL Night System sur OLTV mercredi soir, la gardienne de l'OL est revenue sans détour sur sa décision prise en juillet dernier de mettre sa carrière internationale sur pause. Un choix extrêmement délicat motivé par des rapports très tendus avec Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleues. "Après la Coupe du monde on a vécu des scénarios très difficiles pendant les différents stages, a-t-elle révélé. C’est pour ça qu’aujourd’hui j’ai pris beaucoup de recul à mon âge et que je me suis senti assez forte pour mettre en parenthèse l’équipe de France car il n’y a aucune relation."

Football Les Bleues tombent sur un os HIER À 22:00

"Quand je l'ai appelée pour lui annoncer ça, elle l'a accepté et ça a duré une minute, a ajouté Bouhaddi. Cadre des Bleues avec ses 149 sélections, la gardienne des Gones a consenti un sacrifice important en s'écartant de l'équipe de France. "On vit pour l’équipe de France, a-t-elle affirmé. J’ai pris un choix difficile mais que j’assume parce que l’après Coupe du monde a été très difficile avec Corinne Diacre. Mais je ne regrette pas parce que gagner un titre avec elle me paraît impossible. On vit dans un climat très négatif et je ne me vois pas gagner un titre avec cette sélectionneuse. Beaucoup de joueuses le pensent mais ne le disent pas."

Les tensions entre Diacre et les joueuses lyonnaises ont pris une nouvelle dimension quand la sélectionneuse a choisi de se passer de l'emblématique Amandine Henry pour les matches d'octobre face à la Macédoine du Nord (11-0) et l'Autriche (0-0). Un climat délétère qui n'annonce rien de bon dans la perspective de l'Euro 2022. "Je pourrais mettre mes deux mains à couper que la France ne gagnera pas l’Euro si c’est Corinne Diacre", a d'ailleurs conclu Bouhaddi. Preuve que le point de non-retour semble avoir été atteint entre la sélectionneuse et les Lyonnaises, qui composent le noyau des Bleues.

Football Groupe H - Kean, un doublé pour commencer IL Y A 34 MINUTES