Après la qualification assurée pour l'Euro 2022, place à 2021 pour les Bleues de Corinne Diacre. Ce mardi, la sélectionneuse de l'équipe de France a opté pour une liste élargie de 27 joueuses en vue du prochain Tournoi de France, que ne pourra pas jouer Amandine Henry, blessée le week-end dernier au mollet gauche. Pour cette première liste de l'année, Corinne Diacre a rappelé la milieu Sandie Toletti (Levante). La joueuse de 25 ans n'a plus joué en sélection depuis 2017.

La liste comprend pour la première fois les noms de Mylène Chavas et Constance Picaud, respectivement gardiennes de Dijon et du Havre, ainsi que celui d'Ella Palis, milieu de Bordeaux. Les Lyonnaises Wendie Renard, Amel Majri ou encore Eugénie Le Sommer font également partie du groupe. Le forfait d'Amandine Henry va éviter à Corinne Diacre une nouvelle cohabitation difficile avec la joueuse de 31 ans, qu'elle avait snobée en octobre pour "raison sportive" et à qui elle avait retiré le brassard de capitaine lors du dernier stage de novembre.