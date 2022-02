"La Fédération Française de Football est officiellement candidate à l’organisation du championnat d'Europe féminin de l’UEFA 2025." Dans un communiqué publié ce jeudi, la FFF fait savoir son désir d'organiser l'Euro féminin ce jeudi, six ans après la Coupe du monde. La France, qui a rénové de nombreux stades et construit d'autres pour l'Euro 2016, compte bien s'appuyer sur ces infrastructures pour faire pencher la balance en sa faveur. "Porté par la FFF, ce dossier mobilisera l’ensemble du football français, amateur et professionnel, les territoires, et fera valoir l’expérience et la qualité d’accueil de la France en matière d’organisation de grands événements", fait savoir la Fédération.

La France, hôte chez les hommes des phases finales du Mondial-1998 et des Championnats d'Europe 1984 et 2016 dans l'histoire récente, n'a jamais organisé cette compétition.

