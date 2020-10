Le football français est en deuil. Montpellier Hérault annonce ce mardi matin le décès de Bruno Martini à l'âge de 58 ans. Le directeur adjoint du centre de formation du MHSC a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire le lundi 12 octobre. Depuis une semaine, l'ancien portier de l'AJ Auxerre suivait des soins intensifs à l’hôpital Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier. C'est donc l'un des plus grands gardiens de l'histoire de la Ligue 1 et de l'équipe de France qui s'en est allé.

Formé à l'AJA, Bruno Martini a vécu les grandes épopées européennes du club entraîné par Guy Roux et notamment cette demi-finale aller de Ligue Europa perdue (0-2) sur le terrain du Borussia Dortmund en avril 1993 (ndlr : Auxerre a été éliminé aux tirs au but lors du retour). Sur le plan national, le natif de Challuy dans la Nièvre a remporté un titre majeur avec l'AJA : la Coupe de France 1994 face à Montpellier (3-0). Un club qu'il rejoindra un an plus tard. C'est d'ailleurs avec la formation présidée par Louis Nicollin qu'il terminera sa carrière en 1999 à l'âge de 37 ans.