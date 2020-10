Football

Bleus - Lloris, podium en vue

Hugo Lloris devrait être aligné par Didier Deschamps contre le Portugal, dimanche soir en Ligue des Nations, honorant ainsi sa 117e sélection et devenant le 3e joueur le plus capé de l’histoire des Bleus. De quoi entrer un peu plus dans la légende tricolore pour le gardien des Spurs.

