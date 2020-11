Football

Bleus - Martial, une si longue disette

Anthony Martial n'a pas marqué malgré de belles occasions samedi soir au Portugal (0-1). En équipe de France, le joueur de Manchester United n'a plus inscrit de but depuis quatre ans (un match amical en Italie remporté 1-3 par les Bleus). Muet depuis 22 tirs, il s'approche du triste de record de Karim Benzema (39 tirs entre 2012 et 2013 sans faire trembler les filets. Retour en stats sur une trop

