Bleus - Pogba : "Je suis juste un homme heureux"

De retour en équipe de France après plus d'un an et demi d'absence, Paul Pogba n'a pas caché sa joie jeudi en conférence de presse au lendemain de la victoire de Bleus face à l'Ukraine (7-1). "J'étais très content de remettre ce maillot, il m'avait manqué" a confié le milieu de terrain de Manchester United.

00:02:14, 0 vue, il y a 13 minutes