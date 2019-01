Boca Juniors nomme Gustavo Alfaro comme nouvel entraîneur

Boca Juniors tient son nouvel entraîneur en la personne de Gustavo Alfaro. "Après avoir analysé les profils (des candidats potentiels), c'est, selon nous au club, la personne qui a les capacités et le professionnalisme pour être en charge de Boca Juniors. Nous lui souhaitons la bienvenue", a déclaré Daniel Angelici, le président de l'équipe de Buenos Aires, lors de la conférence de presse de présentation de Gustavo Alfaro. L'entraîneur argentin de 56 ans dirigeait il y a encore quelques jours le club d'Huracán en D1 argentine.

Promesse tenue

"Ce n'était pas une décision simple, car j'avais des sentiments contradictoires. Mais je tiens une promesse prise avec mon vieux (père), je lui ai promis que je finirais dans le plus grand club argentin", a déclaré Alfaro en expliquant ressentir "un mélange de fierté et de défi". Ces dernières semaines, les noms de l'ancien sélectionneur du Brésil Luiz Felipe Scolari et de la Colombie José Pekerman avaient circulé pour prendre la suite de Guillermo Barros Schelotto à la tête de Boca Juniors. Ce dernier, qui n'a pas souhaité prolonger son contrat, s'est engagé mercredi avec le Los Angeles Galaxy.