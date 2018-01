Bosnie : Le Croate Robert Prosinecki nommé sélectionneur national

Le Croate Robert Prosinecki a été désigné jeudi sélectionneur de l'équipe de Bosnie, succédant à Mehmed Bazdarevic qui n'a pas résisté à son échec aux qualifications pour le Mondial 2018. L'ancienne star du football yougoslave et croate, bientôt âgé de 49 ans, a été élu à l'"unanimité" par le comité exécutif de la fédération bosnienne de football, a précisé en conférence de presse son vice-président Milorad Sofrenic.

L'autre candidat était l'enfant du pays Amar Osim, fils d'une autre légende du football yougoslave, Ivica Osim. Selon Milorad Sofrenic, l'expérience internationale de Prosinecki qui a été sélectionneur adjoint de la Croatie (2006-2010) puis sélectionneur de l'Azerbaïdjan (2014-2016), a fait la différence.

Ancienne star du Real Madrid et de Barcelone, Prosinecki devrait signer dans les prochains jours son contrat, quelques jours avant des matches amicaux fin janvier contre les Etats-Unis et le Mexique. "Le contrat est signé pour les qualifications à l'Euro 2020 et nous espérons pour la phase finale elle-même", a déclaré Jasmin Bakovic, secrétaire général de la fédération. Après sa retraite de joueur, Prosinecki a également entraîné l'Etoile Rouge Belgrade (2010-2012), le club avec lequel il avait remporté la Ligue des champions en 1991, seul trophée de l'histoire du football yougoslave.

Il a également dirigé la formation turque de Kayserispor (2012-2013). Depuis l'indépendance en 1992, la Bosnie s'est qualifiée une seule fois pour une phase finale: au Mondial-2014 au Brésil. Elle était alors dirigée par Safet Susic, remplacé par Bazdarevic fin 2014.