A presque 43 ans, il n'est toujours pas rassasié. Gianluigi Buffon prolonge à la Juventus Turin une carrière exceptionnelle sur laquelle il s'est attardé lors d'un long entretien accordé à L'Equipe publié ce samedi. Le gardien champion du monde avec l'Italie en 2006 n'a éludé aucun sujet et a ainsi aussi évoqué son année passée au PSG. Auteur d'une faute de main lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester United (1-3, le 6 mars 2019, NDLR) qui a en partie coûté la qualification à son équipe, il a avoué ressentir toujours une certaine culpabilité, mais s'est montré optimiste pour l'avenir du club parisien en C1.

Buffon a d'abord retracé les circonstances de son arrivée à Paris. Après avoir envisagé arrêter sa carrière pour laisser sa place à Wojciech Szczesny du côté de Turin, il a eu du mal à croire à sa chance quand le PSG a fait appel à lui. "Vers le mois de mars, mon agent vient à Turin et on discute. Il demande si je veux vraiment arrêter. Je lui dis oui et, en plaisantant, j'ajoute : 'Bon, si le Real Madrid, le PSG ou le Barça t'appelle, tu me le dis.' C'était une blague. Parce que je ne remets pas en question mon niveau, mais un club comme ça ne prend pas un joueur de 40 ans, d'habitude", raconte-t-il.

Je n'ai pas eu la force ou l'énergie de percevoir qu'on préparait ce match de manière trop légère

Impressionné par la qualité de l'effectif parisien, Buffon regrette encore l'échec en Ligue des champions cette année-là et ne fuit pas ses responsabilités dans le désastre du match retour face à MU. "Ce match, j'y repense au moins trois ou quatre fois par semaine. Cela réveille tellement de regrets. J'étais sûr que cette saison-là on serait arrivé en finale, j'en étais persuadé. (...) À Manchester, on gagne un match énorme, avec une démonstration de force énorme. Et malheureusement, je m'impute une erreur incroyable, une erreur que, avec l'expérience que j'avais, je n'aurais pas dû faire", considère-t-il.

Il concède même avoir failli dans son rôle de leader : à l'époque, lui aussi avait pris la rencontre à la légère, persuadé que le plus dur était fait après la victoire 2-0 à l'extérieur à l'aller. "Mentalement, ce soir-là, dans l'approche du match, dans la concentration, je n'ai pas été le "Gigi" habituel. Je n'ai pas eu la force ou l'énergie de percevoir qu'on préparait ce match de manière trop légère. Et peut-être pour ne pas faire le vieux lourd qui saoule tout le monde, je n'ai pas dit : 'Oh les gars on n'y est pas, on n'a pas la bonne mentalité.' Moi aussi, je me suis laissé prendre."

Mais Buffon en est persuadé, l'heure du PSG en C1 va bientôt sonner, car le club, vacciné ne commettra plus ce genre d'erreur, selon lui. "Il ne manque rien au PSG, croyez-moi. C'est une très grande équipe, qui peut gagner tout le temps et contre n'importe qui. Ils font partie des rares équipes qui peuvent battre tout le monde. S'il y avait une limite, c'est de prendre certaines choses pour acquises. Mais avec l'arrivée de Leonardo, qui a une culture italienne, ce type de danger a disparu." A Paris de montrer désormais de montrer que le vieux "Gigi" sait de quoi il parle.

