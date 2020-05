Reprise du championnat autrichien début juin

BUNDESLIGA AUTRICHIENNE - Arrêté mi-mars suite aux mesures de confinement nécessaires dans la lutte face au Covid-19, le championnat autrichien devrait reprendre début juin.

Le Championnat d'Autriche de football, suspendu mi-mars en raison des mesures de confinement adoptées pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus, va pouvoir reprendre début juin à huis clos, ont indiqué mardi le gouvernement et les dirigeants de la Ligue professionnelle autrichienne. "D'après le calendrier, si l'entraînement complet commence le 15 mai, je suppose que nous pouvons reprendre le championnat durant la première semaine de juin", a déclaré le président de la Bundesliga autrichienne Christian Ebenbauer, lors d'une conférence de presse.

Les clubs de première division reprendront vendredi les entraînements avec des équipes au complet alors qu'ils s'entraînent depuis mi-avril en effectif réduit. Ces dernières semaines, la Bundesliga autrichienne a eu de nombreux échanges avec le gouvernement pour définir les règles encadrant cette reprise, s'agissant notamment du protocole en cas de contamination d'un joueur.

LASK et le RB Salzbourg à la lutte

Dans ce cas de figure, le joueur sera mis en quarantaine, mais le reste de l'équipe pourra continuer à s'entraîner et à jouer des matches tant qu'elle sera testée régulièrement et limitera ses contacts sociaux hors du terrain. La date précise de la reprise du Championnat sera connue dans les jours à venir. La finale de la Coupe d'Autriche, qui opposera le RB Salzbourg au club de deuxième division de l'Austria Lustenau, devrait quant à elle être jouée dès fin mai.

Dix journées restent à jouer pour départager le LASK, leader avec trois points d'avance, et son premier poursuivant, le RB Salzbourg, tenant du titre depuis six ans. L'Autriche a été l'un des premiers pays européens à assouplir progressivement mi-avril les restrictions adoptées pour lutter contre la pandémie de coronavirus, alors que la maladie est en net recul sur le territoire. Le pays comptait mardi 15 877 cas d'infection officiellement enregistrées au coronavirus pour 8,8 millions d'habitants et 623 décès. 14.148 autres sont déclarées guéries.

Le football européen se remet très progressivement en ordre de marche avec une reprise des championnats prévue en Allemagne dès samedi, en Hongrie le 23 mai et dans plusieurs autres pays, dont le Portugal, début juin.

