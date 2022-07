C'est une sale nouvelle annoncée par le Borussia Dortmund ce lundi soir. Dans un communiqué, le BvB a expliqué que Sébastien Haller "a dû quitter le camp d'entraînement BVB à Bad Ragaz pour cause de maladie". "Lors des examens, une tumeur testiculaire a été découverte. Guéris vite, Sébastien Haller", a précisé le club allemand sur son profil Twitter.

Début juillet, Haller s'était engagé avec le Borussia pour les quatre prochaines saisons. Troisième meilleur buteur de la dernière Ligue des champions (11 buts), il avait été recruté pour 35 millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam. "C'est un stade génial, mais le stade le plus génial n'est rien sans ses fans. Je suis impatient de faire partie de la famille du BvB et de pouvoir ressentir le soutien de plus de 80 000 spectateurs. Ensemble, nous réaliserons, je l'espère, de grandes choses dans les années à venir et nous pourrons alors aussi faire la fête ensemble", avait alors confié l'intéressé.

