L'issue semblait inéluctable. Leipzig a annoncé dimanche s'être séparé de son entraîneur américain Jesse Marsch, en raison d'un début de saison décevant tant en championnat qu'en Ligue des Champions. "Le RB Leipzig et Jesse Marsch se sont mis d'accord pour mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat", a affirmé le club saxon sur Twitter. Cette décision fait immédiatement suite à une nouvelle défaite en Bundesliga de Leipzig, vendredi soir, contre Union Berlin (1-2), reléguant la formation à la 11e place seulement, à 16 points du leader, le Bayern Munich.

"Nous avons livré une prestation catastrophique", avait fulminé après la rencontre Oliver Mintzlaff, le président du RBL. "Nous devons analyser la situation et réfléchir à ce que nous devons faire, y compris avec l'entraîneur" Jesse Marsch, avait-il ajouté, en ouvrant alors clairement la voie à un limogeage. Le RB Leipzig, naguère terreur de la Bundesliga, n'est plus que l'ombre de lui-même depuis le départ de son jeune entraîneur Julian Nagelsmann, au cours de l'inter-saison, pour Munich.

Jusqu'à aujourd'hui, le RB n'avait jamais limogé un entraîneur depuis son accession en Bundesliga en 2016. Actuellement en quarantaine pour cause de Covid-19, Jesse Marsch s'était exprimé jeudi par vidéo : "J'ai certainement commis des erreurs", ajoutait-il. "Je sais qu'il y a des questions sur mon travail, et c'est normal". En Ligue des champions, les Saxons ne sont là aussi que troisièmes de leur groupe et ont déjà raté l'objectif de qualification pour le tour suivant. En revanche, ils peuvent encore accéder à la Ligue Europa.

