BUNDESLIGA - De retour après deux mois sans compétition, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund n'ont pas manqué leur rentrée. Et pour Thomas Müller, le Klassiker entre les deux équipes sera un tournant dans la course au titre.

C'était l'attraction du week-end. Après deux mois sans football, tous les regards étaient braqués sur la Bundesliga. Alors que tout est encore jouable dans ce championnat, la course au titre devrait être l'un des feuilletons du printemps. Programmé mardi 26 mai prochain, le Klassiker du championnat d'Allemagne sera décisif pour le titre, a estimé lundi l'attaquant du Bayern de Munich Thomas Müller à une semaine du déplacement du leader bavarois chez son dauphin Dortmund, qui ne compte que quatre points de retard au classement. "Il est clair que le match contre Dortmund décidera à quel point il y aura du suspense et si (le championnat) sera serré dans les semaines à venir", a déclaré l'international allemand dans une interview à la chaîne Sky.

Le Bayern, septuple champion d'Allemagne en titre, a disposé de l'Union 2-0 dimanche à Berlin, tandis que le Borussia a écrasé Schalke 4-0 dans le derby de la Ruhr samedi, pour le grand retour de la Bundesliga à huis clos après deux mois d'arrêt en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Avec son 26e but de la saison, inscrit sur pénalty face à l'Union, le buteur polonais du Bayern Robert Lewandowski a entretenu l'espoir d'égaler le record détenu par Gerd Müller, qui avait marqué 40 buts lors de la saison 1971/1972. "Ce ne sera pas simple, mais il a les qualités pour. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien lui", a estimé lundi son entraîneur Hansi Flick, alors que le Bayern doit jouer encore 8 matches de championnat.

Robert Lewandowski erzielte gegen Union Berlin sein 26. Saisontor in der Liga Crédits Getty Images

Le Borussia Dortmund pourra lui compter sur sa pépite norvégienne de 19 ans, Erling Haaland, auteur de son dixième but samedi en Bundesliga en seulement neuf matches depuis son arrivée du Red Bull Salzburg en janvier. Avant ce match au sommet qui se jouera le mardi 26 mai, le Bayern accueillera Francfort samedi, tandis que Dortmund ira à Wolfsburg.

