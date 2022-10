Le Bayer Leverkusen entraîné par l'Espagnol Xabi Alonso s'est logiquement et lourdement incliné sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (5-1) samedi après-midi, et retrouve l'inconfortable place de 16e et barragiste du championnat d'Allemagne après dix journées. Avec seulement huit points, le "Werkself" ("onze de l'usine", surnom du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) a vu Stuttgart, vainqueur de la lanterne rouge Bochum (4-1) pour son premier succès de la saison, repasser devant (15e) à la différence de buts.

Ad

Ligue 2 Saint-Etienne s'enfonce, Paris en profite IL Y A 2 HEURES

L'Eintracht, porté par son avant-centre français Randal Kolo Muani de retour de suspension, et par l'attaquant japonais Daichi Kamada, signe son cinquième succès de la saison, et passe à la 4e place, juste devant le Bayern Munich (16 pts) qui reçoit dimanche Fribourg (2e, 18 pts).

Kamada a signé un doublé sur deux penalties (1-0, 45e, 4-1, 72e), alors que Kolo Muani, en échec en première période face au gardien finlandais de Leverkusen Lukas Hradecky (dont un penalty raté, qui a ensuite été retiré et marqué par Kamada), s'est montré patient, pour inscrire son troisième but de la saison (2-1, 58e). Pour Xabi Alonso, les dix premiers jours auront été très contrastés, avec un premier succès contre Schalke à domicile (4-0), mais une euphorie très vite retombée en Ligue des champions (défaite contre Porto 0-3) mercredi, puis en Bundesliga samedi.

LaLiga Smartbank Ancelotti serein avant le Clasico : "Pas un match à la vie à la mort" IL Y A 3 HEURES