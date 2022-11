L'Union Berlin et Fribourg, les deux premiers poursuivants du Bayern Munich en tête du championnat d'Allemagne, ont fait du surplace mercredi soir, respectivement tenu en échec par Augsbourg (2-2) et battu à Leipzig (3-1), lors de la 14e journée de Bundesliga. Les Munichois, décuples champions d'Allemagne en titre, comptent désormais quatre poins d'avance sur le duo composé de l'Union et de Fribourg (27 points chacun), après leur nouvelle démonstration mardi soir contre le Werder Brême (6-1).

Ad

Dans leur Alte Föresterei, les Berlinois ont mené à deux reprises, grâce à Sheraldo Becker (7e), et Kevin Berhrens (22e). Mais Augsbourg, seule équipe à avoir battu le Bayern cette saison (1-0 à la mi-septembre), est à chaque fois revenu par Florian Niederlechner (9e et 39e). Surprise de ce début de saison dans le championnat d'Allemagne, l'Union marque clairement le pas ces deux dernières semaines. Après avoir miraculeusement renversé le Borussia Mönchengladbach (2-1) il y a dix jours, les hommes d'Urs Fischer ont lourdement chuté à Leverkusen (5-0) il y a quatre jours.

Coupe du monde Quiz - Connaissez-vous tous les Bleus sélectionnés depuis 1998 ? IL Y A 32 MINUTES

Maigre consolation, ce point du match nul permet à l'Union de reprendre la 2e place à Fribourg, qui a subi la loi du Leipzig de Christopher Nkunku. En même temps que l'annonce de sa sélection avec l'équipe de France pour le Mondial 2022 au Qatar par Didier Deschamps, l'ex-Parisien a une nouvelle fois brillé avec Leipzig, insaisissable tout au long de la rencontre. Après avoir échoué sur le poteau en début de match, puis sur le gardien de Fribourg Mark Flekken, l'international français a trouvé les filets à la 56e minute (2-0), deux minutes après l'ouverture du score par un autre Français de Leipzig, l'ancien Strasbourgeois Mohamed Simakan (1-0, 54e).

Et c'est encore l'indispensable Nkunku, plus que jamais en tête du classement des buteurs de Bundesliga avec 12 réalisations, qui a provoqué le penalty transformé par Emil Forsberg à la 78e minute, pour redonner de l'air à son équipe. Invaincu pour le septième match consécutif en Bundesliga, Leipzig profite de ce troisième succès de rang pour remonter à la cinquième place avec 25 points, autant que le Borussia Dortmund, et un de moins que l'Eintracht Francfort. Leipzig et Francfort, tous deux qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions, sont les deux grands bénéficiaires de cette 14e journée dans le peloton derrière le Bayern.

Kolo Muani et Dina Ebimbe ont aussi performé

Non retenu dans la liste de Deschamps pour le Mondial, l'international français Randal Kolo Muani (2 sélections) a encore réalisé une énorme performance avec l'Eintracht, inscrivant son quatrième but de la saison, et délivrant sa neuvième passe décisive, pour son compatriote Eric Junior Dina Ebimbe. L'Eintracht a dominé Hoffenheim (4-2) et colle au groupe de cinq équipes -Union Berlin, Fribourg, Francfort, Leipzig et Dortmund - qui se tiennent en deux points.

Dans le bas du classement, Schalke s'est imposé contre Mayence mais reste lanterne rouge (9 points), alors que le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a enchainé pour la première fois un deuxième succès de rang pour s'éloigner un peu de la zone rouge (13e, 15 points), en dominant Cologne.

League Cup Arsenal déjà dehors, City s'offre le choc, Liverpool a eu besoin des tirs au but IL Y A 42 MINUTES