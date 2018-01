18e journée : Avec un but de Franck Ribéry, le Bayern s'impose à Leverkusen (1-3)

Pour la reprise de la Bundesliga en 2018, le Bayern Munich a fait un pas de plus vers le vingt-huitième titre de champion d’Allemagne de son histoire. En déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce vendredi soir, les Bavarois se sont imposés (1-3) grâce notamment au premier but de Franck Ribéry cette saison en championnat. Les joueurs de Jupp Heynckes, parfois bousculés, caracolent encore et toujours un peu plus en tête avec une avance provisoire de quatorze points sur Schalke 04, qui mène la meute des poursuivants.

