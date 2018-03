28e journée : Schalke fait patienter le Bayern

L'équipe de Gelsenkirchen a fait de nouveau un grand pas dans la course à la qualification en Ligue des champions, en prenant l'avantage sur un pénalty de Daniel Caliguiri à l'heure de jeu avant de sceller le score dix minutes plus tard par Guido Burgstaller. Pour le Bayern, l'heure du sacre est repoussée au moins d'une semaine. Les Bavarois comptent 66 points, soit 14 de plus que Schalke, et ont encore besoin au maximum de cinq points pour être assuré de leur 28e titre de champion (le sixième consécutif). Une formalité, puisqu'il leur reste sept matches à disputer.

En cas de victoire ce samedi dans le "Klassiker" contre le Borussia Dortmund, le Bayern jouerait donc pour le titre dès samedi prochain en déplacement à Augsbourg. Avec 52 points, Schalke est désormais mieux placé que jamais pour finir dans le Top 4, qualificatif pour la C1. Dortmund suit avec 48 points, mais devra réussir un exploit pour ramener quelque chose de Munich.

Leipzig galère mais gagne avant l'OM

Leipzig s'est replacé dans le carré magique, en s'imposant samedi 3-2 à Hanovre après avoir mené 2-0, à l'issu d'un scénario rocambolesque. En fin de match, Hanovre a cru revenir à 3-3 lorsque l'arbitre a indiqué le rond central, mais M. Winkmann, alerté par son assistant vidéo, est allé consulter son écran de contrôle, et a annulé le but pour un hors-jeu de quelques centimètres.

En bas de classement, Cologne et Hambourg, qui doivent tous les deux compter sur un miracle pour rester en première division, restent scotchés respectivement à quatre et cinq points du 16e, Mayence, qui accueille dimanche Mönchengladbach. Cologne, qui retrouvait des couleurs depuis quelques matches, s'est totalement effondré à Hoffenheim et a perdu 6-0, dans un match où Mark Uth et le jeune Serge Gnabry, prêté par le Bayern cette saison, ont réussi chacun un doublé. Hambourg a pour sa part arraché un nul méritoire sur la pelouse de Stuttgart (1-1) après avoir ouvert le score.