Bonne nouvelle pour l'Allemagne et le Bayern, Manuel Neuer a repris l'entraînement avec ballon

Le gardien du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne Manuel Neuer a repris l'entraînement jeudi avec les gardiens de but du club bavarois, près de six mois après sa deuxième fracture du pied, annonce le club sur son site internet.

Toute l'Allemagne est suspendue au processus de convalescence de Neuer, âgé de 32 ans. Il livre une course contre la montre pour être de retour sur le terrain et surtout à son meilleur niveau d'ici à l'annonce de la liste des 23 pour la Coupe du monde (14 juin-15 juillet), que le sélectionneur Joachim Löw doit publier le 15 mai.

Neuer remis à temps pour le Mondial ?

Lors de cette première séance, Neuer a bloqué quelques tirs de l'entraîneur des gardiens Toni Tapalovic. Mardi de la semaine dernière, il avait repris le footing sans toucher au ballon.

Lors de sa dernière intervention médiatique le 23 mars, sur la chaîne de TV du Bayern, Neuer avait estimé "réaliste" son retour en compétition cette saison. "Mais on ne peut pas donner de date. (...) Il est important qu'il n'arrive plus rien à mon pied, sinon c'est ma carrière qui serait en jeu", avait-il ajouté.

Joachim Löw, le sélectionneur allemand, s'est dit "optimiste" sur les chances de récupérer son gardien/capitaine à temps, mais a fait savoir qu'il serait difficile de le sélectionner s'il n'est pas opérationnel au moment de la publication de la liste des 23.