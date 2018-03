Michy Batshuayi, reculer pour mieux sauter

"Le jaune et noir, ça me réussit”, disait Michy Batshuayi la semaine passée. Mieux que le bleu, c’est certain. Prêté par Chelsea à Dortmund cet hiver, le Belge a retrouvé des couleurs. Il a déjà marqué six fois en sept matches de championnat en Allemagne, soit un but de moins seulement que lors de son année et demie passée à Londres. De quoi mettre derrière lui son passage délicat avec les Blues, venu très tôt dans sa jeune carrière ?

Son bilan à Chelsea a tout de l’accident de parcours. Barré par Diego Costa lors de son arrivée en 2016, Batshuayi a très peu joué - 235 minutes à peine en championnat la saison passée. Si ses statistiques ne sont pas ridicules (11 buts en 29 matches toutes compétitions confondues), le Belge n’a jamais été en mesure d’être numéro un. Et, en dépit de son but à West Bromwich qui a offert le titre aux Blues (0-1) en 2017, Antonio Conte ne lui a pas offert beaucoup plus d’opportunités cette saison : Batshuayi n’a pris part qu’à douze matches de Premier League, dont trois seulement comme titulaire.

Le choix de partir à Dortmund cet hiver s’imposait alors. Batshuayi a rejoint un club proche des sommets sans y être installé et, surtout, il a su saisir l’opportunité du départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais, parti à Arsenal lors du dernier mercato, a laissé un vide que le Belge a immédiatement comblé, en partant sur des bases statistiques similaires : Aubameyang avait inscrit 13 buts en 16 matches en première partie de saison. Débarrassé d’une concurrence de très haut niveau et de la pression d’un très grand club, Michy Batshuayi avait tout pour réussir.

Michy Batshuayi avec ChelseaGetty Images

Des exemples à suivre

Le Belge n’est pas le seul à s’être cassé les dents en partant très tôt dans un top club. Les exemples sont légion, en particulier à Chelsea. Mohamed Salah et Kevin De Bruyne, sans doute les deux meilleurs joueurs actuels en Premier League, ont eux aussi connu un passage difficile chez les Blues dans leur jeunesse. Le buteur de Liverpool avait rejoint Chelsea à 21 ans, et le métronome de City à 22. Peu utilisés chacun par Mourinho, ils ont eux aussi explosé ailleurs : en Italie pour Salah (Fiorentina, Roma), et en Allemagne pour De Bruyne (Wolfsburg). A chaque fois, dans des clubs de moindre standing, comme un tremplin pour rebondir.

Nul doute que le grand saut s’est aussi fait trop tôt pour Michy Batshuayi. L’attaquant a quitté l’Olympique de Marseille pour Chelsea après seulement deux saisons, durant lesquelles il n’a pas toujours été indiscutable. En 2014-2015, la concurrence d’André-Pierre Gignac ne lui offrait que des bouts de matches : 26 exactement en Ligue 1, pour neuf buts. La saison suivante a été plus prolifique, en dépit des difficultés rencontrées par l’OM, 13e au terme du championnat. Le Belge y a inscrit 23 buts en 50 matches. Des statistiques toujours correctes, mais sans doute un peu justes pour prétendre immédiatement à mener l’attaque de Chelsea. Surtout à moins de 23 ans.

Michy Batshuayi (Marseille) buteur contre Groningen en Ligue Europa le 26 novembre 2015AFP

"Ca n’est pas simple d’être jeune dans une grande équipe"

Antonio Conte, l’entraîneur de Chelsea, le rappelait lui-même en début de saison : “Ca n’est pas simple d’être jeune et de jouer dans une grande équipe comme Chelsea.” Tout n’est pourtant pas à jeter dans l’expérience anglaise. Ce que le Belge a perdu en temps sur le banc, il l’a rattrapé en expérience, ce qui lui permet aujourd’hui d’être directement au top avec Dortmund. Nul doute également que marquer le but du titre contribue, dans un sens comme dans l’autre, à forger une carrière.

Il était pourtant temps que Batshuayi sorte enfin de l’ombre pour s’affirmer comme numéro un au plus haut niveau. À Dortmund, ses séjours sur le banc sont plus rares, mais causent souvent plutôt du regret à Peter Stöger, le coach du Borussia. Contre Francfort, le Belge est ainsi entré en jeu et a renversé la rencontre en inscrivant un doublé (3-2). S’il continue sur ce rythme, Michy Batshuayi ne manquera pas de prétendants en Europe, et Chelsea pourrait être tenté de le rappeler rapidement. Il ne lui reste qu’à suivre le même chemin que Salah ou De Bruyne.