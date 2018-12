Schalke battu à domicile s'enfonce encore

Aleksandar Dragovic (27e) et Lucas Alario (35e) ont rapidement donné l'avantage à Leverkusen. Haji Wright a réduit le score dans le temps additionnel de la première période (45+1) mais Schalke, malgré quelques occasions franches en seconde période, n'est pas parvenu à refaire son retard. Schalke, dauphin du Bayern Munich la saison dernière, a complètement raté sa première moitié de championnat cette année. Le club de Gelsenkirchen compte désormais trois défaites, deux nuls et une seule victoire sur ses six derniers matches, Ligue des champions incluse.