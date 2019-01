18e journée : Alassane Pléa donne la victoire à Mönchengladbach sur le terrain de Leverkusen (0-1)

Alassane Pléa continue de briller en Bundesliga. L'attaquant français a signé le but de la victoire du Borussia Mönchengladbach sur la pelouse du Bayer Leverkusen samedi, dans le cadre de la 18e journée (0-1). L'ancien Niçois de 25 ans compte désormais dix buts cette saison, à trois longueurs du leader du classement Lucas Jovic, qui a marqué le troisième but de Francfort samedi à domicile contre Fribourg (3-1).

Bien lancé dans la surface, Pléa a transformé la première occasion de son équipe à la 37e minute, trouvant le second poteau dans un angle pourtant fermé. Seule formation à menacer encore les deux gros bras du championnat, Mönchengladbach reste grâce à ce succès à trois points seulement du Bayern (victorieux 3-1 vendredi à Hoffenheim) et provisoirement à six points de Dortmund, qui joue ce samedi à 18h30 à Leipzig.

Pavard et Stuttgart battus

Dans les autres matches de ce samedi, Stuttgart, le club du champion du monde français Benjamin Pavard, s'est raté à domicile contre Mayence, battu 3-2 après avoir été mené 3-0, et reste provisoirement en 16e position, la place de barragiste. En l'absence du défenseur français, qui soigne toujours une déchirure musculaire survenue en décembre, le VfB n'a pas clairement pas répondu aux espoirs de ses dirigeants, qui espéraient repartir de l'avant après la trêve hivernale de quatre semaines, pour remonter vers le milieu de tableau.

Si la lanterne rouge Nuremberg s'impose dimanche à domicile contre le Hertha Berlin, Stuttgart sera 17e et de nouveau relégable. Pavard quittera définitivement la Souabe en fin de saison, pour faire 200 kilomètres vers l'est et gagner la Bavière, où il a signé un contrat de cinq ans avec le Bayern Munich.