40 ans et 136 jours : Claudio Pizarro devient le buteur le plus âgé de la Bundesliga

Ce n'est certainement pas son plus beau but. Mais il restera dans l'histoire en plus d'avoir permis au Werder Brême d'arracher un point sur la pelouse du Hertha Berlin samedi (1-1). A la 96e minute de jeu, et eu bout des six minutes de temps additionnel, Claudio Pizarro a marqué un but plein de réussite sur un coup franc direct dévié par le mur berlinois. Un but qui lui permet de devenir, à 40 ans et 136 jours, le buteur le plus âgé de l'histoire de la Bundesliga.

Ironie de l'histoire, le précédent record était déjà détenu par un joueur du Werder Brême. Il s'agissait du milieu de terrain tchèque Miroslav Votava, plus communément appelé "Mirko" outre-Rhin, avec un but marqué face au Vfb Stuttgart le 24 août 1996 à l'âge de 40 ans et 121 jours. A l'époque, Claudio Pizarro débutait à peine sa carrière en première division chilienne sous les couleurs du Deportivo Pesquero.

Arrivé en Allemagne en 1999, Pizarro a inscrit face au Hertha Berlin son 194e but dans le championnat allemand. Le Péruvien a désormais marqué au moins un but lors de 21 années calendaires différentes en Bundesliga, de 1999 à 2019. Et de faire ainsi mieux que le légendaire Klaus Fischer, buteur au moins une fois en championnat durant vingt années consécutives. Ce but face au Hertha Berlin n'était en effet pas le plus beau. Mais il est doublement historique.