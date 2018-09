Augustin menacé par son club de lourdes sanctions pour dilettantisme

Encore une histoire d'investissement. Le RB Leipzig va sanctionner Jean-Kevin Augustin pour avoir joué sur son téléphone portable au lieu de se préparer pour le match de Ligue Europa jeudi soir contre Salzbourg (perdu 3-2), rapporte samedi le quotidien Bild. "Evidemment que nous allons les sanctionner durement", a déclaré l'entraîneur Ralf Rangnick devant des journalistes locaux, incluant Nordi Mukiele, finalement exempté de tout reproche par la suite.

Jeudi soir, avant la rencontre à domicile contre le club autrichien, le Français n'est pas rentré au vestiaire pour se changer, après la visite préliminaire de la pelouse par l'équipe.

Leurs coéquipiers, selon Bild, l'ont d'abord cherché aux toilettes, avant de le trouver dans le stade, assis sur le banc de l'entraîneur, écouteurs sur les oreilles et en train de jouer sur son téléphone. L'entraîneur Ralf Rangnick, mis au courant de l'incident le lendemain matin, a réagi brutalement: "Il s'est passé des choses qui expliquent pourquoi certains joueurs n'étaient pas préparés pour ce match". "C'est complètement pervers de voir que nous parcourons l'Europe pendant trois mois pour nous qualifier pour cette compétition et qu'ensuite certains joueurs voient ce match comme un truc qui les ennuie", a-t-il explosé.

Augustin a été remplacé à la pause par Yussuf Poulsen. À 21 ans, il a défrayé la chronique début septembre en refusant une convocation en équipe de France espoir, sous prétexte de fatigue musculaire, alors qu'il a joué un match amical avec son club. La FFF (Fédération français de football) a assigné le joueur et son club devant la Fifa et la procédure est en cours. Il y a un an, le même Augustin, formé au Paris SG, avait été exclu d'un rassemblement de l'équipe de France Espoirs à la suite d'une altercation avec le sélectionneur Sylvain Ripoll. Il en avait ensuite été écarté jusqu'à mars 2018.