Bayer Leverkusen: Peter Bosz remplace Heiko Herrlich

Le Néerlandais Peter Bosz a été nommé dimanche entraîneur du Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2020 en remplacement de Heiko Herrlich, écarté malgré quatre victoires sur les cinq derniers matchs. "Après une série de performances décevantes lors de la première partie de la saison, nous sommes dans une situation qui demande, selon nous, un changement d'entraîneur", a justifié le directeur sportif du Bayer Leverkusen Rudi Voeller, soulignant la "stagnation du développement de l'équipe", actuellement 9e de Bundesliga.

Finaliste de la Ligue Europa 2017 avec l'Ajax Amsterdam et passé à la tête de Dortmund, Bosz prendra les rênes de Lerverkusen après les vacances de Noël et aura plusieurs semaines pour préparer son équipe avant la reprise du championnat d'Allemagne, le 18 janvier. La saison dernière, les premiers pas de Bosz en Bundesliga se sont achevé après seulement cinq mois: il avait été limogé en décembre du Borussia Dortmund en pleine crise sportive. Le Leverkusen de Herrlich avait alors fini 5e, ne manquant la 4e place - synonyme de qualification pour la Ligue des champions - qu'à la différence de but au profit de Dortmund. Premier de son groupe de Ligue Europa, Lerverkusen doit affronter le club russe de Krasnodar en 16es de finale.