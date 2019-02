Bayern Munich : Absent contre Schalke 04, Neuer reste incertain contre Liverpool

Manuel Neuer sera-t-il de la partie contre Liverpool le 19 février prochain ? Blessé à la main, le gardien allemand demeure encore incertain. "Le diagnostic est difficile, je ne suis pas médecin", a déclaré le coach vendredi, laissant entendre que son capitaine ne serait pas sur le terrain samedi pour recevoir Schalke en Bundesliga.

" Nous ne prenons aucun risque "

Mercredi soir en coupe d'Allemagne contre Berlin (qualification du Bayern 3-2 a.p.), Neuer a estimé qu'il ne pouvait pas jouer et son remplaçant Sven Ulreich pris sa place. "Pour le match de (samedi) probablement pas non plus", a ajouté Kovac. "Nous ne prenons aucun risque. Nous ne le ferons jouer que lorsqu'il donnera son feu vert, en accord avec les médecins", a précisé le technicien croate.

Neuer s'est blessé à une main à l'entraînement la semaine dernière, mais le Bayern n'a pas communiqué sur la nature précise de sa blessure. Le club bavarois se déplace le 19 février à Liverpool pour le match aller du 8e de finale de Ligue des champions.