Bayern Munich : Coman et Ribéry absents contre le Borussia Mönchengladbach

Ce samedi, le Bayern Munich devra faire sans deux joueurs de percussion de poids. Franck Ribéry, malade (gastro-entérite), et Kingsley Coman, victime d'une déchirure musculaire, ne feront pas le voyage en Rhénanie pour affronter le Borussia Mönchengladbach (15h30).

Coman a été victime d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche la semaine dernière en championnat contre Berlin, après avoir joué neuf minutes. Le club n'a pas communiqué sur la durée de son absence, ni sur ses chances de récupérer avant le match crucial de Ligue des champions contre Liverpool, en 8e de finale retour le 13 mars à Munich (0-0 à l'aller à Liverpool).

Alaba et Goretzka également forfaits

Le défenseur David Alaba (tendinite) et le milieu de terrain Leon Goretzka (cheville) sont également forfaits. Si l'on ajoute les blessés de longue durée Arjen Robben (cuisse) et Corentin Tolisso, qui a repris l'entraînement mi-février après sa rupture des ligaments croisés du genou droit en septembre, ce sont au total six joueurs de l'effectif professionnel qui manqueront samedi, obligeant le coach Niko Kovac à asseoir sur le banc trois jeunes de l'équipe B.

"Nous sommes dans une bonne phase", a cependant assuré Kovac, "mais nous devrons de nouveau bien défendre et jouer vers l'avant".

Avant cette 24e journée, le Bayern occupe la deuxième place du classement avec trois points de retard sur Dortmund et huit d'avance sur Mönchengladbach. Le Bayern n'a encaissé aucun but lors de ses deux derniers matches.

A l'aller, Mönchengladbach avait réussi l'exploit de venir gagner (3-0) à l'Allianz Arena. Mais le Borussia a perdu son football depuis deux semaines et reste à domicile sur deux défaites consécutives sur le score de (3-0), contre Berlin et Wolfsburg.