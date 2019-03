Thomas Müller est confiant. Longtemps décroché dans la course au titre, le Bayern Munich est désormais leader de la Bundesliga. Et pour l'attaquant bavarois, le Borussia Dortmund n'a désormais plus le droit à l'erreur. "Ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre un faux pas, parce que nous sommes vraiment en forme !", a prévenu l'attaquant.

La 27e journée est programmée après la trêve internationale puis, le 6 avril, le Bayern recevra pour la 28e journée le Borussia à l'Allianz Arena : "C'est le match que tout le monde attend", dit Müller au quotidien Bild de mardi, "c'est un match qui donnera la direction, mais le championnat ne sera pas encore joué, beaucoup de choses peuvent encore se passer" jusqu'à la 34e et dernière journée.

Thomas Müller et Mats HummelsGetty Images

Neuf points de retard en décembre

Le Bayern reste sur six victoires consécutives en championnat, avec 17 buts marqués lors des trois dernières ! Il occupe la tête grâce à une meilleure différence de buts.

"C'est un duel à distance de haut niveau", se réjouit le Bavarois, récemment exclu de l'équipe nationale par le sélectionneur Joachim Löw. "Nous sommes contents d'avoir retourné la différence de buts en notre faveur. C'est toujours bien d'avoir ça dans la poche".

Le Bayern comptait 9 points de retard sur Dortmund mi-décembre, mais a profité d'un passage à vide de Dortmund en février pour revenir dans la course.