Bayern Munich : opéré avec succès, Tolisso réagit avec humour

Le compte montre une photo du joueur de 24 ans sur son lit d'hôpital, avec une inscription en anglais : "L'opération s'est bien passée, je peux jouer mercredi" suivie de deux smileys riant aux larmes. Grièvement touché lors du match remporté par son équipe contre Leverkusen (3-1), Tolisso sera évidemment indisponible plusieurs mois, comme l'indique son club sur son site internet.

Titularisé pour la première fois de la saison, l'ancien Lyonnais avait fait une bonne prestation et marqué un but à la 10e minute, offrant à son équipe une égalisation rapide après l'ouverture du score de Leverkusen sur penalty (6e). Tolisso a ensuite été touché dans un duel avec l'attaquant international Kevin Volland peu avant la pause, et a dû être porté hors du terrain par deux soigneurs.