Eté 2007 : la blague monumentale

Franck Ribéry n’a pas froid aux yeux. Fraîchement débarqué en Bavière, il ne parle pas encore la langue de Goethe. Pour briser la glace avec ses nouveaux partenaires, il opte pour une stratégie : des blagues, partout, tout le temps. Du sel versé dans des verres d’eau, de la colle sur des poignées de porte, des chaussettes découpées et son coup de maître : un seau d’eau versé sur le légendaire gardien de but Oliver Kahn avec la complicité de Daniel van Buyten depuis le toit du centre d’entraînement. Pas franchement réputé pour sa bonhomie, le portier allemand ne s’agace même pas de cette blague potache. Ribéry va pouvoir déployer ses ailes.

18 août 2007 : la panenka apéritive

Franck Ribéry n’a décidemment pas froid aux yeux. Pour inscrire le premier de ses 85 buts en Bundesliga, le Français transforme un penalty face au Werder. Pas n’importe comment, avec un style certain, d’une panenka. Le ton est donné. Le constat se répand rapidement dans les travées de l’Allianz Arena : ce petit français de 24 ans a quelque chose de spécial. Son surnom, "Kaiser Franck", l’atteste. Tout comme cette déclaration culte de Franz Beckenbauer : "On a gagné au loto", se réjouit la légende allemande à l’heure d’évoquer le recrutement de Ribéry. Joueur le plus cher de l’histoire du Bayern à l’époque (environ 30 millions d’euros), Ribéry n’aura mis qu’un été, marqué par son récital dans la défunte Coupe de la Ligue locale, pour séduire l’Allemagne.

27 avril 2008 : le premier bijou

Tout sourit à Ribéry pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs. Coqueluche des supporters bavarois, le Français contribue largement, avec 11 buts et 8 passes décisives, au titre de champion d’Allemagne glané par le Bayern dans cet exercice 2007-2008. Le match du titre, Ribéry le marque de son empreinte. Sorti du banc des remplaçants en seconde période face à Stuttgart, il signe un doublé, dont une merveille de frappe flottante en lucarne (en 3e position dans le top 5 ci-dessous). "De la folie totale" pour Uli Hoeness, le manager du FCB.

9 janvier 2009 : l’autre histoire du bus, la drôle

Après avoir pris les commandes de l’équipe sur le terrain, Ribéry décide de prendre celle du bus du Bayern lors d’un stage à Dubaï. S’il avait conduit avec succès un tracteur sur la pelouse du Vélodrome, Ribéry se rate cette fois. Désireux de faire le tour du complexe hôtelier où logent les Bavarois, le Français loupe sa manœuvre, heurte deux panneaux d’affichage et renverse un plot en béton. La direction de l’hôtel rit jaune.

29 août 2009 : la naissance de Robbery

Les ailes de l’enfer prennent vie face à Wolfsburg. Ribéry n’est plus la seule étoile à briller, Arjen Robben l’a rejoint dans le ciel bavarois en cet été 2009. Les deux hommes hommes sont alignés ensemble pour la première fois face au champion d’Allemagne sortant. Lancé à la 63e minute par Louis van Gaal, le Français délivre deux passes décisives au Néerlandais. Le mythique duo "Robbery", celui qui va martyriser toutes les défenses d’Europe durant une décennie, est né.

10 mars 2012 : le roi de l’offrande

Hoffenheim repart de l’Allianz Arena éparpillé façon puzzle, balayé 7-1 par le Bayern. En 17 minutes, Ribéry délivre 3 passes décisives avant de clore la marque. Le match symbole de sa saison la plus aboutie avec le géant bavarois au niveau statistiques : 12 buts et 21 offrandes.

Franck Ribéry entouré d'Arjen Robben et Philipp Lahm lors du match entre le Bayern Munich et Hoffenheim, le 10 mars 2012.Getty Images

18 mai 2013 : le chef-d'œuvre

On a beau s’appeler Marc-André ter Stegen et déjà impressionner dans le but de Gladbach, on ne peut que s’incliner. Ce jour-là, Ribéry signe un récital (deux buts, deux passes décisives) ponctué d’une merveille de reprise de volée du pied gauche sous la barre, probablement sa plus belle réalisation avec le FCB. A une semaine d’une nouvelle finale de Ligue des champions, le natif de Boulogne-sur-Mer est dans la forme de sa vie.

25 mai 2013 : la consécration

La troisième tentative est la bonne. Oublié 2010 et ce rendez-vous contre l’Inter manqué en raison d’un carton rouge reçu en demi-finale contre Lyon, à la trappe le souvenir douloureux de 2012 et cette finale perdue à la maison contre Chelsea aux tirs au but, 2013 est l’année du sacre européen. Et Ribéry y participe activement lors de la finale contre Dortmund (2-1) à Wembley. A l’origine du premier but marqué par Mario Mandzukic, il est passeur décisif sur le second d’une subtile talonnade pour Arjen Robben. Ribéry est sur le toit de l’Europe et un candidat crédible au Ballon d’or, qui lui échappera finalement au profit de Cristiano Ronaldo pour son plus grand regret.

Franck Ribéry avec le trophée de la Ligue des champions remportée par le Bayern Munich en 2013.Getty Images

2 avril 2016 : la bicyclette rafraîchissante

De nouveau embêté par des blessures qui auront régulièrement perturbé son immense carrière bavaroise, Ribéry vit une saison 2015-2016 compliquée. Elle sera embellie par son golazo contre Francfort. Si le gardien de l’Eintracht, Lukas Hradecky, repousse la tentative de Mario Götze, il ne peut rien sur la volée acrobatique du Français. "Un but fou" appréciera Pep Guardiola. Un de plus pour le Français.

7 avril 2018 : l’entrée au panthéon

Le jour de son 35e anniversaire, Ribéry participe en sortie de banc à la victoire du Bayern à Augsbourg (1-4) synonyme de nouveau sacre en Bundesliga. Le Français intègre alors un cercle très fermé, celui des octuples champions d’Allemagne qu’il compose avec Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Bastian Schweinsteiger et Philipp Lahm. Des légendes que Ribéry a surpassées avec un neuvième titre.