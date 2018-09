Blessé à la cheville, Kingsley Coman pourrait retrouver les terrains... en 2019

C'est un début de saison cauchemardesque pour Kingsley Coman. Alors que l'entame semblait idéale, entre un but contre Francfort en Supercoupe d'Allemagne et une titularisation face à Hoffenheim lors de la première journée de Bundesliga, l'international français avait malheureusement rechuté de sa blessure à la cheville gauche. Opéré d'une déchirure ligamentaire, Coman devait initialement être absent "plusieurs semaines" selon un communiqué du club bavarois. Mais problème, Sport Bild, toujours très bien informé, assure ce mercredi que l'ancien joueur du PSG et de la Juve ne reverra pas les terrains avant 2019.

Le quotidien allemand explique que le staff médical du Bayern Munich ne souhaite prendre aucun risque avec Coman, lui qui avait été éloigné des terrains pendant deux mois et demi l'an passé pour la même blessure. Résultat, il avait manqué la fin de saison de son club... et une possible sélection en équipe de France pour la Coupe du monde. Pour éviter une nouvelle rechute, le Bayern compte donc prendre son temps avec l'international français.