Bundesliga - 20 journée : Le Bayern refait le coup de la panne

Les conséquences au classement ne sont pas forcément terribles mais ce nouvel accroc du Bayern pourrait laisser des traces sur le moral des Munichois. Cela faisait quasiment trois mois que la troupe de Niko Kovac n'avait pas perdu, toutes compétitions confondues, et elle restait même sur sept victoires de rang en Bundesliga. Autant dire que cette défaite à Leverkusen (3-1) samedi représente un sacré coup d'arrêt pour les sextuples tenants du titre.

Pourtant, le Bayern avait pris les devants lors de ce déplacement périlleux, Leon Goretzka transformant de la tête une contre-attaque dont il était à l'origine (0-1, 41e). Mais ce duel, marqué par de nombreuses situations litigieuses malgré la VAR, a vécu un tournant en seconde période lorsque Leon Bailey a transformé un amour de coup franc du pied gauche (1-1, 53e). Kevin Volland (2-1, 63e) puis Lucas Alario (3-1, 87e) ont alors conclu par la suite deux contres parfaitement joués pour faire tomber le Bayern pour la première fois depuis le 10 novembre et ce revers à Dortmund (3-2).

Pour Dortmund, c'est comme une victoire

Justement, le Borussia Dortmund n'a pas eu la tâche facile lors de son déplacement au même moment sur le terrain de Francfort. Mais le leader du championnat n'a pas craqué face à un prétendant à la Ligue des champions (1-1). La troupe de Lucien Favre aurait même pu s'imposer avec plus de réussite. Après l'ouverture du score de Marco Reus (0-1, 22e), idéalement servi par Raphaël Guerreiro, l'international allemand a manqué le doublé et un quatorzième but cette saison en tirant sur la barre (26e). Ce match, mettant aux prises les deux meilleures doublettes d'attaquants du pays, a vu Luka Jovic répondre à Reus pour inscrire lui son quatorzième en Bundesliga, d'un joli geste acrobatique (1-1, 36e).

Sébastien Haller et Paco Alcacer (11 et 12 buts) sont eux restés muets ce samedi même si l'Espagnol a bien tenté d'offrir la victoire aux siens d'un coup franc soudain et de peu au-dessus (84e). Un moindre mal pour Dortmund, qui grappille même un point en tête du classement avec ce résultat, donc. De bon augure à onze jours du premier choc avec Tottenham en Ligue des champions.