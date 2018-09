Bundesliga - 4e journée : Le Bayern s'impose sans mal sur la pelouse de Schalke 04 (0-2)

Le Bayern Munich poursuit son sans-faute. En déplacement à Gelsenkirchen ce samedi soir pour y défier Schalke 04, les Bavarois se sont tranquillement imposés (2-0) et ont ainsi validé leur quatrième succès en quatre journées de Bundesliga. Invaincus depuis le début de saison, les joueurs de Niko Kovac comptent même sept victoires en sept matchs disputés toutes compétitions confondues. Le Bayern Munich reprend seul la tête du championnat d'Allemagne avec deux points d'avance sur le Hertha Berlin, et enfonce Schalke 04, dernier, qui n'a toujours pas décroché le moindre point.

Comme le PSG en Ligue 1 ou Liverpool et Chelsea en Premier League, le Bayern Munich n'a donc toujours pas laissé filer le moindre point en Bundesliga. L'ambiance promettait pourtant d'être bouillante dans la Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Mais malgré les encouragements de leurs supporters, les joueurs de Schalke 04 ont surtout étalé leur impuissance au cours d'une rencontre à sens unique.

James au four et au moulin

Ultra-dominateurs dès l'entame de match (près de 70 % de possession du ballon), les Bavarois ont rapidement et logiquement ouvert le score à la suite d'un corner de Joshua Kimmich repris au premier poteau par James Rodriguez d'une belle tête piquée (0-1, 8e). Très en verve et inspiré, le Colombien a été l'acteur principal de ce match. Il a d'abord manqué à deux reprises le doublé seul face au gardien (25e), puis devant le but vide sur une offrande de Franck Ribéry (50e).

Puis, il s'est rattrapé en obtenant un penalty incontestable (déséquilibré par Alessandro Schöpf), transformé dans la foulée par Robert Lewandowski (0-2, 64e) qui assurait ainsi la victoire bavaroise. Jamais inquiétés, les joueurs de Niko Kovac auraient pu corser l'addition sur plusieurs coups de canon de David Alaba (21e, 29e, 78e). En gestion sur la fin de match, le technicien croate en a profité pour faire souffler ses buteurs et Ribéry. Pour Schalke 04, ce début de saison ressemble à un cauchemar sans fin avec quatre défaites consécutives sur les quatre premières journées de Bundesliga.