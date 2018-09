Bundesliga - 6e journée : Dortmund renverse Leverkusen et passe leader (2-4)

Beaucoup reste à travailler dans le jeu du Borussia, mais depuis l'arrivée de Lucien Favre sur le banc en début de saison, l'équipe fait preuve d'une combativité et d'un esprit de corps qui lui avaient fait défaut la saison dernière. Les Noir et Jaune restaient sur un 7-0 mercredi soir contre Nuremberg.

Aux buts de Mitchell Weiser (9e) et Jonathan Tah (39e) ont répondu Jacob Bruun Larsen (65e), Marco Reus (69e) et le transfuge de Barcelone Paco Alcacer, entré à l'heure de jeu pour réussir un doublé en toute fin de match (85e, 90e+4).

" Nous savions que les buts viendraient "

"C'est un beau moment pour nous, mais il est important de rester à fond et de garder cet élan pour les matches à venir", a déclaré le gardien de Dortmund Roman Bürki, le regard fixé sur la réception de Monaco mercredi en Ligue des champions. "A la pause nous nous sommes parlé, nous avons dit +les gars, ce n'est pas la première fois que nous sommes menés, et Leverkusen ne pourra pas tenir ce rythme 90 minutes+. Nous savions que nous devions être patients et que les buts viendraient", a ajouté l'international suisse.

Dortmund s'est présenté à Leverkusen avec une défense remaniée, et sans ses deux latéraux habituels Marcel Schmelzer et Lukasz Piszczek, laissés au repos avant Monaco. Le jeune Français de 20 ans Dan-Axel Zagadou formait la charnière centrale avec le Suisse Manuel Akanji, alors que son compatriote Abdou Diallo, utilisé au centre depuis le début de saison, était titularisé sur le flanc gauche.

Leverkusen a d'abord su tirer profit des hésitations de la défense. L'arrière droit Weiser a ouvert le score dès la 9e minute d'un but tout à fait semblable à celui de Benjamin Pavard au Mondial contre l'Argentine : centre venu de la gauche et reprise puissante en demi-volée d'une vingtaine de mètres à droite. Le défenseur international Jonathan Tah a doublé la mise avant la pause (39e). Mais Dortmund est revenu sur la pelouse avec de toutes autres intentions, a réduit l'écart par Larsen, et Favre a réussi un coaching gagnant.

Première victoire pour Pavard et Stuttgart

Après Alcacer, il a fait entrer à la 68e minute la jeune pépite anglaise de 18 ans Jadon Sancho. Il était sur la pelouse depuis 50 secondes lorsqu'il a hérité d'un ballon de relance de son gardien Bürki au milieu du terrain. Un double un-deux avec Marco Reus a placé le capitaine allemand en position idéale au point de penalty. 2-2. Plus rien ne pouvait arrêter Dortmund.

Dans l'autre match phare de l'après-midi, Stuttgart et Pavard ont remporté leur premier match de la saison 2-1 aux dépens de Brême, après s'être infligé un incroyable but "gag". Stuttgart menait 1-0 à la 68e minute (but de Anastasios Donis, 19e) lorsque Borna Sosa a joué une touche anodine en direction de son gardien Ron-Robert Zieler, champion du monde 2014 comme troisième gardien de la Mannschaft. Zieler, qui était en train de remonter son bas, a réagi une fraction de seconde trop tard, a manqué son contrôle et la balle a franchi la ligne de but. Schalke, qui avait débuté sa saison par cinq défaites consécutives, a également marqué ses premiers points en s'imposant à domicile 1-0 contre Mayence (Alessandro Schöpf, 11e).