Bundesliga

C'était annoncé, l'information est désormais officielle : Oliver Kahn entrera au Directoire dès le début de l'année civile 2020 (1er janvier) avant de prendre la présidence du club bavarois le 31 décembre 2021, a annoncé le Bayern ce vendredi. L'ancienne légende du club (1994-2008) aux huit titres de champion d'Allemagne et vainqueur de la Ligue des champions en 2001 a signé un contrat de cinq ans avec son ancien club.

Hoeness : "Kahn a l'ADN du Bayern en lui"

Il siègera dans un premier temps aux côtés de l'actuel président du directoire, Rummenigge, pour découvrir cette fonction de cheville ouvrière du géant allemand. Kahn constitue la "parfaite solution" et a "toujours fait preuve de dévouement et de volonté (...) il a l'ADN du Bayern en lui", a déclaré le président du club Uli Hoeness, lui-même en instance de départ.

L'arrivée prochaine de Kahn, 50 ans, qui avait mis un terme à sa carrière en 2008 et s'est notamment reconverti en commentateur sportif sans langue de bois, parachève le processus de mutation du club bavarois qui, autant sur le terrain qu'à sa tête, s'est fortement renouvelé en quelques mois. Jeudi, le charismatique Uli Hoeness, manager du club depuis 1979, a confirmé son intention de quitter la présidence du club qu'il dirigeait depuis 2009, avec une interruption entre 2014 et 2016 pendant son incarcération pour fraude fiscale.

Uli Hoeneß et Oliver KahnGetty Images

Développement maison

Il passera la main en novembre à Herbert Hainer, un ancien patron d'Adidas, au moment de l'élection du bureau, mais restera toutefois membre du Conseil. Quant à Rummenigge, président du directoire âgé de 63 ans, il poursuivra sa mission jusqu'à fin 2021 avant de laisser la place à "King" Kahn. "L'idée est qu'Oli Kahn me succède et que je facilite sa prise de fonctions", avait expliqué Rummenigge début avril.

Avec Kahn, le Bayern poursuit son "développement maison", en privilégiant la reconversion d'anciennes gloires du club : Hoeness (1970-1979), Rummenigge (1974-1984) mais également l'actuel entraîneur Niko Kovac (2001-2003) et le directeur sportif Hasan Salihamidzic (1998-2007) ont tous joué avec la tunique des rouge et blanc.

A côté de ce renouvellement à la tête du club 29 fois champion d'Allemagne, les Bavarois ont également fortement rajeuni leur effectif cet été. Pour compenser le légendaire duo Robben-Ribéry, le club a notamment recruté les défenseurs Lucas Hernandez et Benjamin Pavard (23 ans tous les deux), le milieu Mickaël Cuisance (20 ans), l'attaquant Jann-Fiete Arp (19 ans) et obtenu les prêts de la star brésilienne Coutinho (27 ans) et d'Ivan Perisic (30 ans).