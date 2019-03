Bundesliga : Labbadia quittera Wolfsburg en fin de saison

A peine un an après le début de leur coopération, Bruno Labbadia et Wolfsburg se quitteront à la fin de la saison. "Une collaboration ultérieure ne serait efficace et n'aurait de sens que s'il y avait eu un échange professionnel conséquent entre les responsables sportifs au sujet de l'ensemble de la saison", a expliqué l'actuel entraîneur du club dans un communiqué, après avoir informé les joueurs de sa décision.

"Comme nos visions ne convergent pas à 100%, j'ai pris cette décision moi-même", a-t-il ajouté.

Le contrat actuel du coach de 53 ans se termine au 30 juin et ne sera donc pas prolongé. Bruno Labbadia avait maintenu Wolfsburg en première division allemande après son arrivée en février 2018.

Le club de Basse-Saxe est actuellement septième du championnat allemand et vient d'encaisser un sévère revers contre le Bayern Munich (6-0).