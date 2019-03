Leverkusen a décroché de la course à la Ligue des champions dimanche en concédant une défaite 3-1 à domicile contre Brême, pour la 26e journée de Bundesliga. Avec 42 points, le Bayer est désormais sixième du championnat d'Allemagne à cinq longueurs de Mönchengladbach, quatrième et dernier qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

A huit journées de la fin, Brême consolide grâce à un doublé de Max Kruse sa position au milieu de tableau, en 8e position. Leverkusen s'est laissé surprendre et Brême menait 2-0 à la pause grâce à Kruse (13e) et Rashica (37e). Bailey a réduit l'écart à la 75e minute. Dans les dernières minutes, Leverkusen s'est jeté furieusement à l'assaut, et les visiteurs ont su exploiter en contre les espaces béants laissés derrière pour marquer un troisième but par Kruse au bout du temps additionnel (90+5).