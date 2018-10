Bundesliga : Le Bayern domine Wolfsburg (1-3), Dortmund étrille Stuttgart (0-4)

À défaut d’avoir retrouvé toute sa sérénité, le Bayern Munich a ramené un succès important de son déplacement sur la pelouse de Wolfsburg (1-3). Les Bavarois mettent fin à une série de quatre matches sans victoire, toutes compétitions confondues, et se relancent à quelques jours d’une nouvelle journée de Ligue des Champions. Pour l’emporter face à une équipe impuissante, ils s’en sont remis à Robert Lewandowski, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, plutôt qu’à Arjen Robben, expulsé un peu bêtement à l’heure de jeu.

Le Bayern Munich n’aura pas de quoi fanfaronner. Sevré de succès depuis trois rencontres de Bundesliga et, même battu deux fois de suite en championnat, l’ogre allemand a battu Wolfsburg sans trembler, ni vraiment briller non plus. Globalement dominateurs, les hommes de Niko Kovac ont pu compter sur un Robert Lewandowski des grands jours. L’attaquant polonais a concrétisé la mainmise de son équipe dès la première période grâce à l’intelligence de Thiago Alcantara, qui a laissé filer une longue passe de Mats Hummels pour permettre l’ouverture du score (0-1, 30e).

Lewandowski s’est occupé de tout

Pour les Bavarois, il s’agissait ensuite de se mettre à l’abri face à un adversaire qui a beaucoup défendu et n’avait pas les armes offensives. Dès l’entame du second acte, Robert Lewandowski a sanctionné une erreur défensive pour s’offrir un doublé en renard (0-2, 48e). Pour son équipe, la victoire s’annonçait des plus faciles à cet instant du match, jusqu’au second carton jaune reçu par Robben, coupable d’une simulation puis d’une intervention en retard (57e).

À dix contre onze, le Bayern a d’abord craint un retour de Wolfsburg après la réduction du score signée Wout Weghorst (1-2, 63e), impulsée par des choix de coaching audacieux. Mais c’était sans compter sur Lewandowski, qui a parfaitement décalé James Rodriguez pour doucher les derniers espoirs des Loups (1-3, 72e). Au classement, le Bayern remonte provisoirement au deuxième rang, à quatre points du Borussia Dortmund, qui a étrillé Stuttgart (0-4).

Dortmund maintient son avance

De son côté, le Borussia Dortmund a enchaîné une cinquième victoire de suite, toutes compétitions confondues. Les joueurs de Lucien Favre se sont facilement imposés sur le terrain de Stuttgart (0-4). Jadon Sancho a rapidement ouvert la marque (3e), avant que Marco Reus (23e) puis Paco Alcacer (25e) ne donnent plus d'ampleur à l'écart en deux minutes, toujours en première période. Maximilian Philipp a, lui, conclu le show en fin de match (85e). Provisoirement deuxième, le Bayern reste à quatre points des partenaires d'Abdou Diallo, solides leaders.

Dans les autres rencontres de la 8e journée, Leverkusen a arraché le nul face à Hanovre dans les arrêts de jeu (2-2), Leipzig n'a pas réussi mieux qu'un nul sans but sur le terrain d'Augsburg (0-0) et Hoffenheim s'est imposé contre Nuremberg (1-3).