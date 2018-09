Bundesliga - Le Bayern Munich écrase Stuttgart (0-3) lors de la 2e journée

Il n'y avait pas photo. Le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse de la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, samedi, dans le cadre de la 2eme journée de championnat. Sans trembler, le sextuple champion d'Allemagne en titre s'est facilement imposé sur le score de 0-3 et a confirmé sa victoire inaugurale contre Hoffenheim (3-1), la semaine dernière. Grâce à ces deux succès consécutifs, les Bavarois s'installent déjà en tête du classement, à égalité de points avec Wolfsbourg et en attendant la fin de cette deuxième journée, dimanche.

Il aura fallu une bonne demi-heure au Bayern Munich pour entrer véritablement dans sa rencontre. Durant ce laps de temps, Stuttgart a joué crânement sa chance sans toutefois se montrer réellement dangereux. samedi, Niko Kovac avait décidé de titulariser pour la première fois Leon Goretzka, transfuge de Schalke 04. Ce dernier, avec l'envie de se montrer à son avantage sous ses nouvelles couleurs, n'a pas tardé à briller.

Le Bayern aux commandes

Particulièrement entreprenant, le milieu de terrain a pesé offensivement et a finalement trouvé la faille, à la 37e minute de jeu, après une combinaison entre Jérôme Boateng, Thomas Müller et Robert Lewandowski. Juste avant la pause, l'international allemand aurait pu offrir le break aux siens (39e, 40e et 43e). Mats Hummels n'a guère eu plus de réussite (41e).

De retour sur la pelouse, le Bayern Munich a imprimé un tout autre rythme, bien décidé à marquer un deuxième but rapidement. En témoigne ce poteau de David Alaba sur coup franc (49e) suivi par des tentatives infructueuses de Leon Goretzka (53e), Robert Lewandowski (55e) et Mats Hummels (56e). Finalement, peu après l'heure de jeu (62e), le Bayern a pu s'en remettre à son international polonais pour marquer enfin ce deuxième but face à l'une des meilleures défenses de la saison dernière.

Complètement sonné, Stuttgart n'a finalement jamais pu s'en remettre. Ce sont, au contraire, les Bavarois qui ont pu aggraver le score, à la 76e minute de jeu. Au terme d'une nouvelle combinaison conclue par une talonnade de Robert Lewandowski, Thomas Müller ne s'est pas fait prier pour participer au succès des siens. Après cette victoire nette et sans bavure, les Bavarois occupent la première place du classement et peuvent déjà voir venir.