Bundesliga : Le RB Leipzig sauve de justesse sa quatrième place, en s'imposant face au Werder Brême

C'était chaud ! Le RB Leipzig a arraché in extremis samedi une précieuse victoire 3-2 à domicile contre Brême qui lui permet de s'accrocher avant la trêve à la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions. Leipzig compte désormais quatre points d'avance sur le cinquième Francfort, qui reçoit le Bayern Munich en fin d'après-midi mais ne peut plus se hisser dans le carré de tête.

De son côté, le Bayern joue gros dans cette partie : troisième et provisoirement à neuf points du leader Dortmund, le champion en titre ne peut pas se permettre de laisser filer des points s'il veut garder une chance raisonnable de rattraper le Borussia lors de la phase retour.

Le RB Leipzig, qui accueillait donc Brême pour ce dernier rendez-vous de l'année en Allemagne, s'est pourtant fait peur. Après une entame de match parfaite, avec deux buts en première période de Lukas Klostermann (22) et Timo Werner (44e), les "Taureaux Rouges" ont laissé Brême revenir dans le match par Max Kruse (67e), avant de concéder l'égalisation à la 77e minute, sur un but de Josh Sargent. Il a fallu un coup de rein final du Portugais Bruma à la 87e minute pour donner au RB trois points qui vont lui permettre de passer Noël sereinement.

Schalke respire mieux

Dans les autres matches de l'après-midi, Schalke s'est donné un peu d'air en s'imposant 3-1 à Stuttgart. Les "Bleu Roi", qui n'avaient plus gagné en championnat depuis le 24 novembre, ont marqué par Steven Skrzybski (10e), Mario Gomez (70e contre son camp) et Ahmed Kutucu (78e). Stuttgart avait réduit la marque à la 76e minute par Nicolas Gonzalez.

Le club de Gelsenkirchen, dauphin du Bayern Munich la saison dernière et toujours en course cette saison en Ligue des champions (contre Manchester City en 8e), a complètement raté sa première moitié de championnat, et s'accroche depuis des semaines pour ne pas glisser dans la zone rouge. Grâce à cette victoire, les hommes de Domenico Tedesco partent en vacances en 13e position, mais avec quatre points d'avance seulement sur leur victime du jour Stuttgart, 16e et en position de barragiste.